ФОТО. Как выглядит Даугавпилс в шикарном новогоднем наряде
Foto: Andrejs Jemeļjanovs

Латвийские города продолжают наряжаться к предстоящим праздникам. Тургид уже рассказывал о том, как будет выглядеть Огре и Лиепая. А теперь пришел черед Даугавпилса.

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Как и в прошлом году, установленная на главной площади города елка украшена множеством разнообразных игрушек. Венчает ее светящаяся скульптура ангела, от которого в разные стороны расходятся по площади светящиеся гирлянды. Высота елочной конструкции – 14 метров, а огоньки на ней зажгли 5 декабря.

Как и в предыдущие года, на площади, рядом с елкой появится Домик гномов, но в этом году его жителей можно будет увидеть только с улицы. По выходным на площади будет работать мини-зоопарк, а вот от заливания катка в этом году Даугавпилс отказался – всему виной коронавирус.

Кроме елки, по словам представительницы Даугавпилсской думы Лиги Корсаки, в городе также установили большой рождественский венок. 28 ноября на нем зажглась первая свеча, а в прошедшие выходные – вторая.

В целом в этом году городские власти серьезно подошли к украшению города – были украшены улицы, парки и площади. Так, например, по всей длине улицы Ригас установлены разнообразные декорации и световые элементы.

Вот небольшой фоторепортаж о том, как выглядит Даугавпилс накануне Рождества и Нового года:

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

Tags

Даугавпилс Латгалия Новый год Рождество Daugavpils
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