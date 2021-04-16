ФОТО. Как выглядит дворец Валдека в Елгаве
Foto: F64

Елгава славится не одним красивым и запоминающимся зданием. Одно из них - дворец Валдека.

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Дворец Валдека был построен в XVII веке за пределами Елгавы. В 1848 году замок попал во владение родa Реке, который решил перестроить здание. Поэтому в 60-е годы 19 века Кристоф Карлис фон дер Реке перестроил здание в неоготическом стиле.

В послевоенные годы, пережив многократные перестройки внутренних помещений, замок служил многоквартирным домом, лабораторией, офисным зданием и детским садиком.

Сегодня дворец Валдека служит местом учебы и работы для студентов и преподавательского состава Кафедры ландшафтной архитектуры и планирования Факультета среды и строительных наук Латвийского сельскохозяйственного университета (ЛСУ).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Поместья и замки Латвии Елгава Земгале Мызы и замки Латвии
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