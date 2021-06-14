ФОТО. Как выглядит Кемерская водонапорная башня в новом обличье

Несомненно, природные тропы Национального парка Кемери – одно из самых популярных направлений для однодневных прогулок. Однако это не единственное место, которое стоит посетить в Кемери: если вы здесь оказались, то обязательно дойдите до старинной водонапорной башни, которая за последние пару лет претерпела большие изменения.

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Водонапорная башня Кемери – памятник архитектуры национального значения и единственная водопроводная башня в Латвии, которая помимо сохранения своей основной функции – обеспечение услуг водопровода – будет работать в качестве общедоступной смотровой башни.

Большую роль в возрождении Кемери после Первой мировой войны сыграл доктор Янис Либиетис, который с 1928 по 1944 год был директором Государственного Кемерского учреждения серных источников. Благодаря финансовой поддержке государства, в 1920-1930-х годах в Кемери было построено несколько важных зданий, которые сохранились до наших дней и приобрели статус памятника культуры.

Одним из таких зданий является водонапорная башня Кемери, построенная в 1929 году по проекту архитектора Фридриха Скуиньша. В августе 1928 года был объявлен тендер на строительство водонапорной башни, и в том же году известный рижский подрядчик Германис Лиепиньш начал ее возведение. Рано утром 22 февраля 1929 года в здании, высота которого уже составляла 40 метров, возник пожар. Из-за очень холодной зимы внизу башни разожгли костер, который стал причиной того, что все деревянные леса, возведенные снаружи и внутри стены башни, полностью сгорели.

Водонапорная башня, которая по внешнему виду напоминает маяк, находится рядом с гостиницей, в свое время популярной в Кемери, которую называли также "Белым кораблем". Когда-то в башне находился резервуар сероводородного источника и резервуар питьевой воды емкостью 100 кубометров. Сейчас в ней находится только резервуар с питьевой водой, объемом в 300 кубометров.

На верхней платформе башни (42 метра над землей) была оборудована смотровая площадка, с которой гости курорта могли любоваться окрестностями Кемери. Площадка была популярной туристической достопримечательностью с 1930 по 1941 год. В послевоенное время Кемерская водонапорная башня использовалась только для обеспечения услуг водопровода. Вот как водонапорная башня выглядела до реставрации:

В прошлом году закончилась реставрация водонапорной башни: был полностью восстановлен ее исторический облик, а также оборудованы смотровые площадки (на третьем этаже и на крыше). На первом этаже башни появился туристический информационный пункт, на втором – экспозиция, рассказывающая об истории курорта Кемери.

Кемерская водонапорная башня находится в Юрмале, на улице Тукума, 32. В настоящее время на водонапорную башню можно полюбоваться только снаружи, ее двери откроются после завершения всех строительных работ в Кемерском парке.

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