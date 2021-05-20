ФОТО. Как выглядит озерный замок Арайши после реконструкции

В расположенном неподалеку от Цесиса Арайшском археологическом парке, начиная с конца октября прошлого года проходила реконструкция Арайшского озерного замка – необходимо было устранить повреждения, которые образовались как на самом замке, так и на прилегающей к нему территории. В начале нынешнего года реконструкция была завершена, и Тургид решил показать, как теперь выглядит этот уникальный замок.

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Парк-музей Арайши был основан еще в 1983 году, когда после ряда археологических раскопок на этом месте было обнаружено характерное для Латвии озерное поселение.

За 10 полевых сезонов в 1965-69 и 1975-79 годах экспедицией Института истории Латвии под руководством Яниса Апалса были исследованы три четверти из 2500 кв.м. поселения и дорога к берегу. Эти раскопки и показали, что Арайши — латгальское поселение IX-X веков.

Поселение находилось на небольшом островке и было хорошо укреплено. Археологи называют такие поселения "озерными замками" и они были очень характерны для этого богатого на озера региона Латвии. Фундамент замка сохранился полностью, а позже археологи нашли около 145 жилых и хозяйственных построек.

Foto: Nataly Hlapkovska

Озерный замок Арайши – единственная реконструкция укрепленной резиденции 8/9-10 веков в Европе. Легенды о затонувших в озерах замках существовали долгое время, и в XX веке работавшие на раскопках на озере Арайшу водолазы подтвердили правдивость этих рассказов: здесь были найдены глиняные сосуды, их осколки и другие старинные предметы. Для того, чтобы тщательнее исследовать объекты, скрытые водой, уровень озера был понижен на один метр, были насыпаны земляные валы, а подтекающую воду откачивали насосами.

Кроме озерного замка в Арайшском археологическом парке находятся развалины средневекового замка, а также реконструированная стоянка людей каменного и бронзового веков, расположенная на так называемом Девичьем острове – это название носит южная оконечность полуострова на озере Арайшу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.