ФОТО. Как выглядит рождественский Даугавпилс

До Рождества осталось менее двух недель, и все латвийские города продолжают активно наряжаться. 7 декабря зажглись огни и на главной елке Даугавпилса.

Установленная на главной площади города елка украшена множеством разнообразных игрушек. Венчает ее светящаяся скульптура ангела, от которого в разные стороны расходятся по площади светящиеся гирлянды.

Рядом с елкой городские власти "усадили" снеговиков, поставили сцену, Домик гномов и каток. Каток, кстати, начнет работу с 11 декабря и продолжит до 8 марта. По рабочим дням на нем можно будет прокатиться, начиная с 14:00 и до 22:00, по выходным и праздничным дням - с 11:00 до 22:00.

Впрочем, кроме катания на катке и посещения с детьми Домика гномов, в Даугавпилсе можно отправиться в арт-центр имени Марка Ротко или прогуляться по Даугавпилсской крепости. Чем еще заняться в Даугавпилсе, вы можете прочитать в материале: "Маршрут выходного дня: Десять причин посетить Даугавпилс".

Кроме того, в Даугавпилсском крае, на базе отдыха "Вирогна", заработала деревня Деда Мороза SniegaVilla. О том, что можно увидеть там, читайте здесь: "ФОТО. В Даугавпилсском крае заработала деревня Деда Мороза SniegaVilla".