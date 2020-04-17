ФОТО. Как выглядит самая большая ива в Балтии

В Латвии нет недостатка в больших и красивых природных объектах. Один из них – исполинская ива Дзенишу, растущая в Апском крае. Она считается самой большой белой ивой во всей Балтии.

Вообще-то белая ива в дикой природе в Латвии не встречается, но конкретно этому дереву, кажется, ничего не мешает прекрасно чувствовать себя в нашей стране. А в 2006 году оно вообще было объявлено деревом года.

Великая ива Дзенишу растет на лугу возле реки Вайдава, в 150 метрах от хутора "Дзениши". На высоте полуметра от земли ее окружность составляет почти 10 метров, а общая высота дерева – 21 метр. На высоте примерно 2,5 метра ствол ивы разделяется на множество толстых ветвей, образуя сферическую крону. В 2002 году крупнейшие ветви дерева были обвязаны тросами, но, не смотря на принятые меры, в последующие годы в результате поломок дерево лишилось девяти ветвей.

Считается, что ива была посажена в 1880 году владельцем хутора Blumcikužu по фамилии Блумс для того, чтобы обозначить границы своей земли. Впрочем, никаких документальных свидетельств этому не существует.

С 2002 года на ветвях ивы Дзенишу висит своеобразный "почтовый ящик", в котором можно оставить дереву пожелания.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых мест можно ознакомиться ЗДЕСЬ.