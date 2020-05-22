ФОТО. Как выглядит сеточный парк, который откроется в эти выходные в Тервете

В эти выходные, 23 мая, в Тервете откроется сеточный парк, который, как считается, станет крупнейшим в странах Балтии. Что нас там ждет?

Сеточный парк расположится на деревьях на высоте шести метров. Здесь появятся лабиринт, батуты, разнообразные развлечения с мячами и т.д. Весь сетевой парк окружен высокими стенами из сеток, и даже потолок в нем тоже сделан из сетей. Его открытие запланировано на 14:00 23 мая.

Сеточный парк находится рядом с другой новинкой этого года – терветским парком "Тарзан". В нем, в свою очередь, на деревьях установят восемь трасс, на которых разместятся более 100 различных препятствий. Высота трасс – до 10 метров.

Команда сеточного парка напоминает, что, принимая во внимание существующие меры безопасности в борьбе с Covid-19, в сеточном парке одновременно может находиться не более 25 человек. Дезинфекция рук также является обязательной для всех посетителей.

Более подробную информацию о сеточном парке можно найти ЗДЕСЬ.



Тургид напоминает, что в Лигатне также есть развлекательный центр аналогичного типа - парк Тиклу, который предлагает сетевые лабиринты на высоте 4-7 метров (подробнее здесь).

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.