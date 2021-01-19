ФОТО. Как выглядит замерзший водопад в Старом парке в Смилтене

Зимняя природа завораживает: особенно, если это не просто покрытые снегом хвойные деревья, а хоть и небольшой, но самый настоящий водопад в Смилтене, который практически замерз и вот-вот готов стать настоящей ледяной скульптурой.

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Водопад, расположенный в Старом парке Смилтене, сфотографировала 17 января Эвия Зиеминя.

Старый парк, который находится в самом центре города, ухожен и благоустроен. В нем есть несколько пешеходных маршрутов, которые соединяются друг с другом, что гарантирует отличный отдых. А по пути можно любоваться причудливыми ледяными формами водопада, каскадом прудов, мостом, озером Тепера и т.д.

Озеро Тепера образовалось, когда перегородили реку Абула. Раньше это озеро называлось Калнэзерс ("горное озеро") и его воды вращали водяное колеса, которое поднимало молот. Кстати, именно из-за большого молота ("āmurs") озеро имело и другое название — Эмурс.

В парке также можно найти различные скульптуры животных, которые расположились по краям дорожек и на деревьях.

Чем еще заняться зимой в Смилтене можно прочитать здесь – "Выходные в Смилтене: старый парк, променад, озера и городище".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.