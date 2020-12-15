ФОТО. Как выглядит зимний Тукумс в праздничном наряде
Foto: Andris Jermuts

Один из латвийских городов, где действительно чувствуется праздничное настроение – Тукумс. В этом убедился и фотограф Андрис Ермутс, запечатлевший праздничные украшения города.

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Главную ель города устанавливают обычно на площади Бривибас. Нынешнее дерево "прибыло" на городскую площадь из Яунтукумса. Ее городу подарила семья Дзинтры Иванчук. Оказывается, отец Дзинтры Эрик Пелцис, мать Ирена и брат Эдмунд посадили эту ель около дома 53 года назад. Со временем ель настолько разрослась, что стала мешать, и семья приняла решение подарить ее городу.

Самая большая елка в городе украшена фонарями, санками и лестницей, на которой стоит "украшающий" дерево гномик. Впрочем, гномики украсили не только ель, но и городские улицы и клумбы.

В этом году в Тукумсе также установили еще одну ель – около железнодорожной станции (прямо на перроне). А вот небольшой фото тур по городу:

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