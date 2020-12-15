ФОТО. Как выглядит зимний Тукумс в праздничном наряде

Один из латвийских городов, где действительно чувствуется праздничное настроение – Тукумс. В этом убедился и фотограф Андрис Ермутс, запечатлевший праздничные украшения города.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главную ель города устанавливают обычно на площади Бривибас. Нынешнее дерево "прибыло" на городскую площадь из Яунтукумса. Ее городу подарила семья Дзинтры Иванчук. Оказывается, отец Дзинтры Эрик Пелцис, мать Ирена и брат Эдмунд посадили эту ель около дома 53 года назад. Со временем ель настолько разрослась, что стала мешать, и семья приняла решение подарить ее городу.

Самая большая елка в городе украшена фонарями, санками и лестницей, на которой стоит "украшающий" дерево гномик. Впрочем, гномики украсили не только ель, но и городские улицы и клумбы.

В этом году в Тукумсе также установили еще одну ель – около железнодорожной станции (прямо на перроне). А вот небольшой фото тур по городу:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.