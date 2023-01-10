ФОТО. Как выглядит зимняя прогулка "Свет во тьме" в Ботаническом саду ЛУ, на которой можно побывать до 31 января

Зимний сад света, который проходил в этом году в Латвийском этнографическом музее, закрыл свои двери для посетителей в прошедшее воскресенье. Но если вы все еще горите желанием прогуляться по темноте в свете разнообразные световых объектов, то вам стоит посетить Ботанический сад Латвийского университета. Мероприятие, которое проходит там – зимняя прогулка "Свет во тьме" - продлится до 31 января.

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Аудиовизуальные инсталляции, созданные в сотрудничестве с сотрудниками Ботанического сада Варшавского университета, которые выбрали своим девизом строки из поэзии Яниса Гривниекса "Я вижу город так, как будто вижу его впервые", перенесет вас в мир Ботанического сада столетней давности. Выбор поэта не случаен, ведь под псевдонимом Янис Гривниекс скрывался основатель и первый директор Ботанического сада Николай Малта.

Во время мероприятия сад оживет в праздничном великолепии, в нем расцветут удивительные легкие цветы, а на деревьях будут щебетать загадочные птицы, Пальмовый дом будет пульсировать в ритме жизни живущих в нем растений, а на вилле барона пройдет большой бал. В конце прогулки уставшие смогут насладиться чашечкой горячего напитка, а самые маленькие посетители прогулки смогут согреться, сыграв в одну из легких игр с мячом.