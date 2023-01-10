ФОТО. Как выглядит зимняя прогулка "Свет во тьме" в Ботаническом саду ЛУ, на которой можно побывать до 31 января

Зимний сад света, который проходил в этом году в Латвийском этнографическом музее, закрыл свои двери для посетителей в прошедшее воскресенье. Но если вы все еще горите желанием прогуляться по темноте в свете разнообразные световых объектов, то вам стоит посетить Ботанический сад Латвийского университета. Мероприятие, которое проходит там – зимняя прогулка "Свет во тьме" - продлится до 31 января.
Аудиовизуальные инсталляции, созданные в сотрудничестве с сотрудниками Ботанического сада Варшавского университета, которые выбрали своим девизом строки из поэзии Яниса Гривниекса "Я вижу город так, как будто вижу его впервые", перенесет вас в мир Ботанического сада столетней давности. Выбор поэта не случаен, ведь под псевдонимом Янис Гривниекс скрывался основатель и первый директор Ботанического сада Николай Малта.
Во время мероприятия сад оживет в праздничном великолепии, в нем расцветут удивительные легкие цветы, а на деревьях будут щебетать загадочные птицы, Пальмовый дом будет пульсировать в ритме жизни живущих в нем растений, а на вилле барона пройдет большой бал. В конце прогулки уставшие смогут насладиться чашечкой горячего напитка, а самые маленькие посетители прогулки смогут согреться, сыграв в одну из легких игр с мячом.
- Мероприятие пройдет с 21 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.
- Наслаждаться прогулкой можно будет каждый вечер с 17:00 до 21:00 (сад закрывается в 22:00).
- Билеты можно приобрести заранее на сайте bezrindas.lv, а также на месте во время мероприятия в Ботаническом саду ЛУ, улица Кандавас, 2.
- Цена билета от 8 до 12 евро, семейный билет (2+2) – 32 евро, детям до 5 лет - бесплатно