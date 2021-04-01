ФОТО: Как выглядят Руины Кокнесского замка ранней весной
Foto: Natalja Vasiļjeva

Казалось бы – что красивого может быть в период, когда снег уже практически растаял, а зеленые листочки на деревьях еще не появились? Но, как показывает практика, красоту можно найти практически во всем, особенно если это уникальные развалины Кокнесского замка, которые, кажется, выглядят великолепно в любое время года.

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Как пишет портал visitkoknese.lv, Кокнесский замок был одним из самых больших и значимых средневековых замков на территории. Строительство каменных стен замка архиепископа Рижского было начато в 1209 году, и за короткое время был возведён огромный замок с передним замком, а также укреплённый город Кокнесе рядом с ним. Кокнесский замок был заброшен после мощного подрыва западной башни в 1701 году, где до наших дней сохранились внушительные развалины.

После наполения водохранилища Плявиньской ГЭС, вода достигла основания замка. Здесь также расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках в руинах.

В прошлом же году привлеченное финансирование позволило провести самые масштабные на сегодняшний день работы по консервации замка. В ходе проекта были усилены каменные конструкции Северного корпуса на берегу реки. Поверхность стен усилена дерном, который впитывает воду, предотвращая повреждение стен дождем. В центре двора было обнажено место исторического колодца (именно там, согласно проведенным исследованиям, он находился).

В подвальной части развалин замка устроено первое выставочное помещение - камера пыток, крыша которой выполнена в виде смотровой площадки. В камере пыток посетители могут увидеть и узнать о различных средневековых орудиях пыток.

Эти красивыми фотографиями мы обязаны Наталье Васильевой, которая сделала их 27 марта нынешнего года. Больше фотографий об этом и других местах можно посмотреть в Instagram Натальи.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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