ФОТО. Как выглядят яркие желто-зеленые поля рапса в Латвии с высоты птичьего полета
Foto: Edgars Pohevičs

Конец весны – начало лета – одно из самых красивых времен года. Друг за другом цветет практически все: сакура, магнолии, тюльпаны, черемуха, сирень, рододендроны… Впрочем, от вышеперечисленных не отстает и такое, казалось бы, прозаическое растение, как рапс. Рапсовые поля в Латвии в начале июня выглядят удивительно красиво.

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Рапсовые поля можно увидеть вдоль шоссе в любой части Латвии, стоит только выехать за пределы крупных городов. Однако наиболее впечатляюще они выглядят с высоты птичьего полета. Такими их и запечатлел Эдгар Похевич. С другими работами Эдгара можно познакомиться здесь, а пока давайте посмотрим на поля.

Тургид также предупреждает, что прежде, чем бежать и самому фотографировать эти поля, подумайте о том, что именно в это время рапс активно обрабатывается фунгицидами, которые вредят не только насекомым, но и собакам, кошкам и людям. Они могут вызывать аллергические реакции и раздражение с долгосрочными последствиями.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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