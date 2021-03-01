ФОТО. Как зимой выглядит крупнейший в Латвии чистый родник
Foto: DELFI

Сегодня в Латвии, наконец-то, наступила календарная весна! И хотя на улице светит солнце и вовсю орут птицы, зима свои позиции так легко сдавать не собирается. А, значит, фотографии еще заснеженного источника Лиелбатас придутся как нельзя кстати.

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Если вы едете на экскурсию на запад Курземе и собираетесь побывать в окрестностях Вайнеде, то не пропустите и родник Лиелбатас, который красив и зимой, и летом.

Это крупнейший подобный источник в Латвии и один из редких родников в Северной Европе, который дает чистую, биологически активную воду. Целебные способности этой воды были замечены уже давно. Как рассказала глава проекта "Природный туризм для всех" Алисе Лусе, в 1923 году в находящемся неподалеку от источника баронском замке открыли санаторий, который прославился не только в Латвии. Это связано с естественно чистой и целебной средой, которая здесь сохранилась до наших дней.

Примечательно, что поток источника со временем не снижается, а наоборот, набирает силу.

ФОТО. Как зимой выглядит крупнейший в Латвии чистый родник
Foto: DELFI

Источник легкодоступен. Машину можно оставить в начале тропы, рядом с Лиелбатским замком, а дальше пройтись пешком. Путь в обе стороны составит 1,2 километра. Возле родника обустроено место для отдыха. Вода в источнике действительно вкусная, поэтому к нему постоянно приходят люди с канистрами и бутылками для того, чтобы набрать воды домой. Не забудьте и вы захватить парочку емкостей, а то потом будете жалеть (как и мы).

Кстати, для любителей затерянных мест неподалеку от источника Лиелбатас есть заброшенный советский аэропорт Вайнёде, про который мы писали здесь – "ФОТО. Заброшенный аэродром в Вайнёде – первые дирижабли в Латвии, охрана границ СССР и сараи для сена", а также гора Волзбах, которую мы показывали здесь – "ФОТО: Благоустроенная гора Волзбах, на которой сделана красивая тропа для прогулок" и тут же, рядом с горой, очень необычный пруд Алеяс – "ФОТО. Невероятный пейзаж: уникальный пруд с островами неподалеку от границы Латвии и Литвы".


Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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