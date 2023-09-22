ФОТО. Калтене — место больших камней и северного сияния

В Калтене находится один из редких каменистых пляжей в Латвии. Он привлекает внимание не только своими большими камнями, покрывающими золотистый песчаный берег, но и ясным небом, где время от времени можно наблюдать великолепное северное сияние.

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Калтене находится в Талсинском крае, недалеко от Рои. Однако пляж Калтене и природа сильно отличаются от песчаного и ухоженного пляжа в Рое. Живописный и даже романтичный пляж Калтене в то же время немного суров и отражает древнее происхождение этого места.

Каменистый пляж

Обрыв древнего берега в Калтене вляется одним из немногих участков на побережье Рижского залива, где во времена Литоринового моря был абразионный берег.

Foto: Talsu novadaTIC arhīvs

На сайте Туристического информационного центра Талсинского края говорится, что редкие образования Литоринового моря, найденные в Калтене, представляют собой отложения с большим количеством окаменелостей моллюсков, относящихся к периоду Литоринового моря (примерно 4500-5000 лет назад).

Возможно, невооруженным глазом не так легко увидеть впечатляющую историю пляжа Калтене, но камни, тесно расположенные друг к другу на берегу моря, представляют собой яркий пример разнообразия природы, который останется в памяти. Уникален не только природный ландшафт, но и птицы, которых можно наблюдать с ранней весны до поздней осени.

Фото: Anita Šteinberga

В последние годы пляж Калтене также стал популярным местом для "охотников" за северным сиянием. Это хорошее место для наблюдения за небом, поскольку оно находится вдали от городского загрязнения. Поэтому небо здесь чистое, что позволяет наблюдать за звездами, а в определенное время и за северным сиянием.

Калтенские калвы

В Калтене, глубоко в густом лесу находятся крупнейшие в Латвии скопления больших камней — калвы, окутанные мифами и легендами.

Калтенские или, как их еще называют — Чертовы калвы, вероятнее всего, образовались в ледниковый период. Подобные скопления камней есть и в других местах на побережье Рижского залива, но Калтенские калвы — крупнейшие из них, поэтому им присвоен статус охраняемого памятника природы.

Foto: Talsu novadaTIC arhīvs

Однако это было сделано довольно поздно, поскольку в 60-70-е годы отсюда увезли часть камней. Изначально скопления камней в длину были примерно 900 м, а в ширину от 35 до 160 метров. До вмешательства людей скопления камней доходили 20 метров в высоту. Сейчас же, после того, как большую часть камней увезли для измельчения и использования в строительстве дорог, самая большая калва в длину составляет лишь 300 метров, а в высоту 2 метра.

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Сегодня здесь проложена хорошо обустроенная тропа.