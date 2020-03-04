ФОТО. "Камень-убийца", про который в Талси слагают страшные истории

Если вам нравится не просто гулять на природе, но еще и рассматривать гигантски камни, которые встречаются в Латвии с завидной регулярностью, то поезжайте в Талсинский край. Там, в Вандзенеской волости можно найти довольно большой валун с говорящим именем – Slepkavkalva.

Еще 30 лет назад камень лежал практически в самом центре луга, но сейчас вокруг него уверенно вырастает лес. Валун не слишком высокий – всего 0.8 метра, зато в длину и ширину он достигает 4.5 метров. Обхват камня – 16 метров.

Foto: F64

Возможно, именно форма камня и послужила основанием для темных историй, которые про него рассказывают. Считается, что на этом камне морские разбойники обычно делили свою добычу. Но однажды, когда добычи оказалось слишком мало, а претендовали на нее слишком многие, здесь произошла драка и часть разбойников была убита своими же собратьями.

Координаты: 57.367901,22.989407