ФОТО. Каменная тропа Яунсташулю или Культовые камни горы Маконькалнс

В Национальном парке Разна, неподалеку от Маконькалнса проходит необычная каменная тропа, пройдя по которой можно увидеть четыре могучих камня – "Плоский камень", "Спина козла", "Чертов след" и "След лошади". "Зимой по тропе довольно сложно идти, но виды при этом открываются потрясающие", - рассказывает Андра Чударе, которая и решилась на столь смелый поступок.

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Общая длина тропы составляет 2342 метра, поэтому закладывать на ее прохождение нужно, как минимум, полтора часа. Да и найти Яунсташульскую каменную тропу без помощи навигации будет довольно сложно, поэтому проще всего будет ввести слова Jaunstašuļu akmens taka в Google Maps и дальше следовать инструкциям – в этом случае вы приедете как раз к началу тропы.

Машину придется оставить прямо на обочине дороги, желательно как можно ближе к краю, чтобы было место для проезда всем остальным (зимой по обеим сторонам дороги высятся большие сугробы). Тропа недоступна для велосипедистов, людей с ограниченными физическими возможностями и детей в колясках.

Тропа состоит из двух частей: в одну сторону вас ждет короткая прогулка до "Плоского камня" (Plakanais akmens) и "Спины козла" (Āža mugura), в другую – до "Чертова следа" (Velna pēda) и "Следа лошади" (Zirgu pēda). Если сначала пойти направо, то всего в 30 метрах от дороги можно увидеть "Плоский камень", который считается частью существовавшей когда-то большой каменной глыбы. Размеры камня: 1,45 метра в высоту, 4,27 метра в длину и 2,66 метра в ширину.

Другой частью глыбы называют "Спину козла" – она расположена в 150 метрах далее, посередине ручейка. Свое название он получил благодаря своей форме чем-то напоминающей спину животного. Его высота – один метр, длина – 3,94 метра, ширина – 1,9 метра.

Foto: DELFI

"Тропа к остальным двум камням ведет по широкому заснеженному полю, и порой становилось совершенно неясно, в том ли направлении я иду, – делится своими впечатлениями Андра. – Но потом я заметила дорожные знаки и таблички с описанием, которые настолько занесены снегом, что мне бы точно пригодилась небольшая лопата для того, чтобы их откопать".

Яунсташульский камень чертова следа считается древним культовым камнем Латгалии. Согласно историческим документам еще в XVII веке латгалы практиковали язычество и, возможно, именно здесь проводились соответствующие ритуалы. Высота камня 0,75 метра, окружность – 5,85 метра. На его можно заметить вмятину, которая напоминает отпечаток ноги человека, длина которого 0,3 метра, ширина – 0,09 метра, глубина – 0,02 метра. Был еще второй след, но он, очевидно, откололся, пишет портал celotajs.lv. Впрочем, под снегом этих следов не видно.

Foto: DELFI

В 200 метрах к западу от "Чертова следа" виден камень "След лошади" с углублением, напоминающим отпечаток копыта этого животного.

Зима, правда, не лучшее время для прогулки по этой тропе, но летом за тропой ухаживают и прогулку по ней можно легко совместить с купанием в озере Разнас и восхождением на Маконькалнс, с которого открываются отличные виды на округу.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.