ФОТО. Кампаркалнс в осеннем наряде: 18 километров по Талсинским холмам

Осень – отличное время для небольших прогулок и долгих походов. Можно даже сказать, что осень — лучшее время для вылазки на природу, потому что температура приятная — не слишком жарко и не слишком холодно. Да еще и деревья превращаются из зеленых в желтые и оранжевые. И почему бы не встретить эту красоту в одном из любимых мест отдыха на природе в Курземе – на базе отдыха Kamparkalns, которая находится в живописной местности в природном парке "Талсинские холмы"?

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Кампаркалнс – самое высокое место в Северном Курземе (174,8 метра над уровнем моря). Находится на востоке Либагской волости, недалеко от домов Kamparu, на территории природного парка. На холме построена смотровая башня высотой 28 метров, с которой в любое время года можно увидеть леса Талсинской холмистой местности, пейзаж холмов и озер, а также дальнейшие волости и другие объекты, узнать которых в природе помогут изображения, установленные на смотровой площадке башни.

Зимой работают две лыжные трассы, длиной 260 и 350 метров, высота 60 и 25 метров.

Сейчас вершина Кампаркалнса заросла еловым и березовым лесом, но, вероятно, когда-то это было священное место. Об этом свидетельствует прежнее название горы – Кривукалнс – и груды камней на вершине.

Если вы-таки решили посетить Кампаркалнс, то у вас есть два варианта: во-первых, поехать туда на машине и прогуляться по Кампаркалнсу, поднявшись на смотровую башню, или, во-вторых, отправиться в настоящий поход по Талсинским холмам. Вместе с посещением смотровой башни длинный пешеходный маршрут составляет около 18 километров и занимает в среднем четыре часа.

Маршрут "Очарование Талсинских холмов"



Туристический информационный центр разработал маршрут для пешеходов, но по нему можно проехать и на велосипеде.

Итак, начнем! Из центра тропа ведет по променаду возле озера Талсу в сторону Абели, позволяя по пути любоваться красивыми и ухоженными окрестностями озера. Здесь вы можете увидеть один из девяти городских холмов - Талсинскую замковую гору, у подножия которой когда-то стоял древний куршский город. Далее тропа продолжается вдоль озера Абельэзерс и ведет к Ванагкалнсу, где можно наблюдать типичный для Талси мозаичный пейзаж с выразительным рельефом холмов.

Самая дальняя точка тропы – Кампаркалнс. Далее маршрут ведет обратно в сторону Талси через Милзкалнс и озеро Сирдс. Как вы можете догадаться, озеро получило свое название из-за своей сердцевидной формы. Место между озером и Милзкалнсом во время Курземского герцогства было занято виноградниками. У подножья холма также находится озеро Сапню, где есть прекрасное место для отдыха с прекрасным видом на романтическое озеро.

Последний участок тропы ведет мимо рощи из европейского бука, посаженной в 1890 году. В конце тропы вы вернетесь в Талси, поднявшись на Талсинскую замковую гору, с которого открывается один из лучших видов на набережную и город.

Круговой маршрут: Талси–Суктури–озеро Сирдс–озеро Сапню–смотровая башня Кампаркалнс–Ванагкалнс–озеро Кампару–озеро Абелю–Талси;

Расстояние: 18 километров;

Дорожное покрытие: лесные тропинки, гравий, асфальт;

Продолжительность: 4,5 часа;

Сложность: трудно.