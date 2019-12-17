ФОТО. Каток в Даугавпилсе, на котором можно отлично провести время

На прошлой неделе, 11 декабря в Даугавпилсе на площади Виенибас открылся бесплатный публичный каток. Работать в этом году он будет до 8 марта.

По рабочим дням на нем можно будет прокатиться, начиная с 14:00 и до 22:00, по выходным и праздничным дням - с 11:00 до 22:00.

Профилактическое обслуживание катка будет проходить по рабочим дням с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00. По выходным пауза в катании намечена на следующие промежутки времени: 13:00-14:00, 16:00-17:00 и 19:00-20:00.

Можно приходить со своими коньками или получить их у катка совершенно бесплатно.

К катку, как и в прошлом в году, создатели присоединили прогулочную трассу длиной в 120 метров, по которой также сможет неторопливо прокатиться любой желающий.

Общие затраты на установку катка в Даугавпилсе в этом году составили 135 тысяч евро.

А вот и фотографии катка: