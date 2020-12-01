ФОТО. "Классика" Видземского побережья – утесы Эжургу
Foto: Gints Mucenieks

Видземское побережье Рижского залива – одно из тех мест в Латвии, которые обязательно стоит посетить: за каждым поворотом вас ждут совершенно волшебные виды. Но если времени и сил для долгого похода у вас нет, то стоит отправиться одним из самых впечатляющих обнажений красного песчаника на этом маршруте – утесам Эжургу.

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Утесы Эжургу расположены в Лиепупской волости Салацгривского края. Здесь же расположен и Северовидземский биосферный заповедник, который был создан в 1997 году и в том же году был признан охраняемой территорией международного значения.

ФОТО. "Классика" Видземского побережья – утесы Эжургу
Foto: Gints Mucenieks

Расположившиеся на берегу Рижского залива скалы Эжургу достигают в высоту 35 метров и простираются вдоль берега примерно на 50 метров, образуя некое подобие ряда красивых красноватых колонн.

Снимками этого красивого места поделился фотограф Гинт Муцениекс.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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