ФОТО. Кокмуйжский замок в Видземе, который когда-то был самой крупной пивоварней в Царской России

Если у вас нет конкретных планов на выходные, то почему бы не отправиться в Кокмуйжский замок - который когда-то был крупным пивоваром в Видземской губернии, а затем и во всей России.

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Кокмуйжский замок является частью Валмиерской замковой области, раньше входившей в состав Цесисского епископства. Древнейший документ, в котором впервые упоминается Кокмуйжа – шведские ревизские сказки 1601 года. Согласно информации в данном документе, поместье существовало здесь с 1582 года, и, возможно, даже до 1560 года, пишет портал Enter Gauja.

С тех пор облик замка менялся три раза. Изначально он был построен из дерева, отсюда и его название "деревянное поместье". А фундамент нынешнего здания в стиле необарокко был заложен в 1880 году, когда здесь хозяйничали Шредеры — род балтийско-немецких помещиков. Сейчас купол здания, как и во времена Шредеров, украшают часы.

С начала ХХ века до 1930 года Кокмуйжский господский дом был разорен. В свою очередь, в 1937 году его переоборудовали в школу, директором в которой в 1941–1944 годах был известный латвийский хоровой дирижер Робертс Зуйка

Пиво в Кокмуйже варили с XVII века. Позднее, в XIX веке, началось производство пива промышленным способом. В приготовлении пива использовалась родниковая вода, поэтому оно было особенно вкусным.

Поместье стало самым крупным пивоваром в Видземской губернии, а затем и во всей России. К примеру, в 1898 году объем производства составлял 270 200 ведер (3 323 190 литров) пива. Пивоварня работала вплоть до Второй мировой войны. А сейчас пивоварня Valmiermuižas alus выпускает пиво Kokmuižas, восстановив особенный вкус когда-то известного пива.

Foto: Publicitātes foto

В свое время Кокмуйжский парк мог посоперничать с цветущим садом Кёкенхофа в Нидерландах. В конце XVIII века здесь свое обучение и карьеру начал директор Крымского ботанического сада Николай Андерс фон Хартвис.

В парке проводились масштабные праздники, на которых гости могли слушать лекции, выступления оркестра, смотреть театральные постановки и танцевать на балу.

В 2012 году в Кокмуйжском парке провели реконструкцию — создали новый план партера поместья и в его центре установили первые в Латвии сферические солнечные часы.