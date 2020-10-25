ФОТО. Коллекция старинных автомобилей в комплексе отдыха Miķelis

Вне зависимости от погоды и времени года отличным местом для поездки является Музей старинных транспортных средств в комплексе отдыха Miķelis, который находится в 15 км от центра Бауски, если ехать в сторону Литвы. Здесь находится самая большая частная коллекция автомобилей в Балтии, и знающий гид будет готов разговаривать с вами часами, так как в ангаре 104 экспоната — тракторы, пожарные машины, автомобили и мотоциклы.

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Коллекция начала формироваться еще в 1975 году стараниями председателя колхоза Uzvara Ивара Янсонса: тогда коллекция и получила свое первое название – "Музей сельскохозяйственной техники". Сейчас в коллекции 104 машины, но самая большая гордость выставки – собственная "Чайка ГАЗ-13" Янсонса, выпущенная в 1972 году на Горьковском автозаводе. Другая жемчужина – вишнево-красный 1953 года "ЗИС 110Б", стоимость которого приближается к шестизначному числу. Такие кабриолеты выпускались небольшими сериями для высшего руководства страны, а в середине 1950-х годов автомобили ЗИС заменили лошадей на армейских парадах.

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Самой старой машине коллекции 104 года, и, по словам гида, она использовалась для нужд первой независимой латвийской армии. Уникальный автомобиль – семиместный Ford-Vairogs, принадлежавший внуку Кришьяниса Баронса Полу Баронсу, который был директором завода Vairogs.

90% автомобилей в коллекции находятся в рабочем состоянии, некоторым нужно отрегулировать уровень масла, другим нужно установить аккумулятор. А вот темно-зеленый "ГАЗ-АА" можно назвать кинозвездой, ведь он "снимался" в фильме Tēvs nakts ("Отец Ночь") и сериале Sarkanais mežs ("Красный лес").

Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Для особых случаев можно взять напрокат одну из трех машин – черную "Чайку" Янсонса, красную "Чайку" 1959 года или "Мерседес", цвета шампанского.

Также на территории комплекса отдыха находится музей под открытым небом, где можно увидеть типичную земгальскую усадьбу и окунуться в ее повседневную жизнь на рубеже XIX-XX веков. Так как здесь протекает река Муса, летом можно покататься на лодках, досках для сапсерфинга, а также искупаться и попариться в сауне, где когда-то отдыхала дочь Леонида Брежнева.

Оба выставочных зала легко доступны как для людей с ограниченными возможностями, так и семей с детьми в колясках. Музей открыт каждый день, кроме государственных праздников. Заранее бронировать посещение не нужно, а вот услуги гида доступны только по предварительной заявке. Экскурсии проводятся на латышском, английском или русском языках.



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