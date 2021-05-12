ФОТО. "Колотиловка" – необычное место для отдыха всего в шести километрах от Риги

В шести километрах от Риги, в деревне Руниши, напротив ТЭЦ-2, вы найдете своеобразное место, в котором просто нельзя не побывать – "Колотиловка".

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Владелец этой необычной туристической достопримечательности – пенсионер Николай Колотило, который в 2000-х годах решил построить баню. Строил для себя, а получилось, что для друзей и соседей, а потом и друзей соседей и соседей друзей. Так и появилась на свет "Колотиловка".

Позже на территории появилась вторая баня, шалаш для влюбленных, избушка на курьих ножках с электроприводом, карпы с раками в пруду… Но этого Николаю оказалось мало, и он решил построить мини-Латвию: купили под это дело землю, нарисовали контуры и вырыли канал. И теперь на искусственном острове есть гостевые дома, Троянский конь, Адам и Ева и множество других, не менее забавных вещей.

Foto: Ginta Ažuka

Подробнее о самой мини-Латвии, коллекции скульптур и о том, как это все начиналось, можно прочитать в интервью Delfi с владельцем "Колотиловки" Николаем Колотило. А пока предлагаем посмотреть фотографии этого забавного места, которые сделала Гинта Ажука.

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