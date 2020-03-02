ФОТО. Короткая, но заманчивая болотная тропа в Андрупене

В Латвию пришла весна! И не только календарная, но и – судя по погоде – возможно, что и настоящая. А, значит, пора готовиться к вылазкам на природу. Если вы планируете отправиться на выходных в Латгалию, то обратите внимание на Дагдаский край – в нем полно интересных мест, в которых стоит побывать. Одно из них – болотная тропа в Андрупене.

За воротами музея "Андрупенский сельский двор" (Andrupenes laukusēta) любителей прогулок на природе ждет болотная тропа, которая предлагает всем желающим прогулку на свежем воздухе и осмотр окрестностей. Сама тропа не слишком длинная – всего 750 метров – но ее обязательно стоит посетить, если вы поклонник такого рода прогулок.

Тропа ведет от подножья холма, где в углублении образовалось высокое или моховое болото. Мостки приведут вас к болотной равнине, заросшей низкими соснами. Здесь своим запахом легко одурманивает болотный багульник.

Прогуливаясь по тропе, вы сможете познакомиться с растительностью болота, большинство из которой составляют растения, которые могут обходиться без минеральных веществ – сфагнум, клюква, влагалищная пушица, вереск, водяника и другие.

Координаты тропы: 56.189622, 27.398074

Обязательно стоит учесть тот факт, что тропа не подходит для велосипедистов; людей, с ограниченными возможностями передвижения, и посетителей с детскими колясками.

Автор фотографий тропы Илзе Луизе Паулиня. Другие работы фотографа вы можете найти здесь.