ФОТО. Красив в любое время года: Утес Сиетиньиезис - самое большое обнажение белого песчаника в странах Балтии

Ноябрь – тот самый месяц, когда листва с деревьев уже опала, а снег еще не выпал и, кажется, что с прогулками на природе можно завязывать. Но все зависит от того, в какое место вы соберетесь. Утес Сиетиньиезис – одно из мест, где красиво может быть в любое время года. Утес находится в Вайдавской волости Коценского края и считается крупнейшим обнажением белого песчаника не только в Латвии, но во всех трех странах Балтии.

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Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Утес Сиетиньиезис образовался из воздушной выветрившейся породы, которая сформировалась 350 миллионов лет назад, когда территорию Латвии покрывало море. Изменения в породе, из которой состоит утес, продолжаются до сих пор, благодаря чему он регулярно приобретает все новые и новые образы. Здесь можно увидеть арку, огромный столбообразный выступ, пещеру с двумя выходами, а также высокие обрывы и ниши. Именно благодаря этим уникальным песчаным углублениям утес получил свое название (по-латышски "Утес-сито").

В 1927 году студенты установили у утеса камень с надписью "Смотри на красивую Латвию и радуйся ей". Памятный камень был восстановлен, и его до сих можно увидеть возле утеса.

Высота утеса — 15 метров, а ширина около 400. Внутри есть пещера Велнала, которая считается уникальной, так как в ней два выхода, и ее длина 10,5 метров.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Большой песчаный выступ в южной части утеса называют Каблуком черта – согласно легенде, проживающий здесь черт отталкивался от этого выступа перед прыжком через реку. Другие поверья рассказывают, что черт разгневался на господина, живущего напротив в поместье Лиепас, и попытался докатить этот выступ до его поместья, чтобы поставить перед самыми дверьми. Однако ранним туром пропел петух, и черт не успел завершить свой зловещий план, пишет портал Enter Gauja.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Вокруг утеса ведет благоустроенная тропа, проложены лестницы и обустроены смотровые площадки, с которых можно полюбоваться на текущую внизу Гаую. Если вы взяли с собой бутерброды и колбаски, которые можно поджарить, то места для пикников на берегу реки особенно пригодятся для небольшого отдыха. Летом часть промаркированных маршрутов возле Сиетиньиезиса доступна и для велосипедистов.