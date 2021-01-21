ФОТО. Красиво и зимой: замерзающие водопады Ивандес
Foto: F64

Водопады красивы не только летом – зимой в них тоже есть свое особое очарование. Возьмем, например, водопады Ивандес, которые расположены в Ренде Кулдигского края.

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Два водопада — Валдату и Ивандес румба — находятся по соседству. Водопад Ивандес румба — крупнее, его высота — около 2 метров, а ширина — 10 метров. А если вы пройдете метров двести вдоль реки против течения, то увидите второй водопад — Валдату румба, высота которого 1,5 метра, а ширина — 5 метров.

Судя по фотографиям, сделанным 20 января, водопады Ивандес замерзли не полностью, но менее впечатляющим зрелище от этого не стало. Кристаллы льда вместе с текущей рядом водой создают фантастическое зрелище.

Но это не единственные водопады, на которые в Латвии стоит посмотреть. Вот другие варианты, которые, возможно, вам понравятся больше – "ТОП-5 латвийских водопадов, к которым можно отправиться прямо сейчас".

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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