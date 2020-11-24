ФОТО. Красота и тишина: Болотная тропа Тейрумнику возле Лубанского озера

Тихое и спокойное место несмотря на свою близость к дороге – болотная тропа Тейрумнику – позволяет насладиться красивейшей природой Латвии, а заодно и восстановить душевное равновесие, которое каждый день подвергается "атакам" со стороны новостей о коронавирусе, удаленке и очередных ограничениях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На болоте Тейрумнику, которое находится между Лубанским озером и Оренишским прудом, проложена мостковая тропа длиной 800 метров, которая привлекает ценителей болотных и озерных пейзажей, а также болотной флоры. Правда стоит помнить, что тропа Тейрумнику не дугообразная и не кольцевая, а это значит, что в начало тропы можно вернуться, идя назад по мосткам или по лесной тропе, которая делает круг вдоль края болота.

Найти болотную тропу - не проблема: когда вы доберетесь до поворота на тропу болота Тейрумнику, вам нужно будет проехать еще сотню метров по гравийной дороге, пока не увидите удобную бесплатную парковку с беседкой и всеми удобствами. Здесь же находится и начало тропы.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.