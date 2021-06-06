ФОТО. Красота невероятная: В Крустпилсском замке отреставрировали Большой зал

В Крустпилсском замке, возраст которого подбирается к 800 годам, завершилась реконструкция Большого зала, во время которой был отреставрирован исторический паркет, а также роспись на потолке помещения.

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По словам Яниса Ринькиса, специалиста по связям с общественностью AS Būvuzņēmums Restaurators, помимо росписи на потолке и паркета, также были отреставрированы шикарная люстра и настенные светильники. Самой сложной задачей при этом оказалось восстановить прекрасные росписи на потолке, поскольку сохранилось лишь несколько черно-белых фотографий, свидетельствующих о внешнем виде помещения. Именно с ними и пришлось работать реставраторам и архитектору Илзе Мекша.

По некоторым черно-белым фотографиям, которые когда-то были предоставлены Екабпилсскому историческому музею владельцем замка бароном фон Корфом, известно, что в прошлом потолок украшали еще и картины. "Они не сохранились до наших дней, их не помнили даже старшие сотрудники музея", - говорит Ринькис. Предполагается, что рисунки исчезли где-то в промежутке между 1930-м и 1960-м годами.

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Во время реставрации Большого зала обнаружились трещины в стенах и прогибы потолка, которые пришлось устранять в первую очередь. Были укреплены исторические потолочные конструкции зала.

Точный год постройки Крустпилсского замка неизвестен, но считается, что это произошло в последней четверти XIII века. Среди владельцев здания были и рижский епископ и король Польши, а с 1586 года до Первой мировой войны замком владела семья барона фон Корфа. С 1921 по 1994 год здание находилось в ведении военных организаций – сначала Министерства обороны Латвии, а после Второй мировой войны – 16-го советского авиационного полка дальней разведки.

Второй этаж здания, где расположен большой зал, может быть открыт для посетителей не ранее конца июня. Реставрация Большого зала проводилась по заказу Екабпилсской городской думы за счет средств Европейского фонда регионального развития, привлеченных Министерством культуры.