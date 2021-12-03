ФОТО. Красота-то какая! Как выглядит Лиепая в шикарном новогоднем наряде
Foto: Valters Pelns

Конец ноября – начала декабря – то самое время, когда большинство городов в Латвии наряжаются к предстоящим праздникам. В Лиепае, например, 28 ноября, в первое воскресенье Адвента, зажглись огни на невероятно красивой главной городской елке, установленной на своем обычном месте – на площади Рожу.

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В этом году главная елка Лиепаи претерпела несколько довольно значительных изменений. Неизменным остался лишь металлический каркас елки, на котором установлено 700 маленьких, приобретенных в питомнике, елочек. Высота дерева 12 метров, а ширина у основания – 10 метров.

Зато наряд у городской елки стал намного более красочным! К небольшим шарикам, которые украшали ель в прошлые годы, прибавились большие красные и белые шары, выполненные в виде елочных игрушек. Они же украсили и основание конструкции. Кроме того, ель приобрела большую светящуюся верхушку, также украшенную светящимися лампочками. (Как выглядела лиепайская елка в прошлом году, можно посмотреть ЗДЕСЬ.)

ФОТО. Красота-то какая! Как выглядит Лиепая в шикарном новогоднем наряде
Foto: Valters Pelns

Праздничные декорации дополняют воздушный шар возле здания Лиепайского университета, освещенный мостик на площади Рожу и часы-горка возле Дома латышского общества. Украшены также улицы Тиргону и Юрас, Курземский сквер и другие места в городе.

ФОТО. Красота-то какая! Как выглядит Лиепая в шикарном новогоднем наряде
Foto: Valters Pelns

Впервые пышная елка на металлическом каркасе в Лиепае была установлена в канун Рождества в 1999 году, пишет liepajniekiem.lv. Первые два года она устанавливалась в центре площади Рожу, где теперь мы привыкли видеть Адвентский венок и освещенный мостик. Последние два десятка лет главная городская елка устанавливается на газоне рядом с площадью Рожу, радуя всех своим великолепием.

Этими красивыми фотографиями мы обязаны Валтерсу Пелнсу. С другими работами Валтерса можно познакомиться ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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