ФОТО. Крупнейший памятник в Латвии? Усадьба Попес и ее аллея

Латвия может гордиться тем количеством разнообразных усадеб и поместий, которые можно найти в разных ее уголках. Конечно, время делает свое "черное" дело и часть построек постепенно превращаются в руины. Но другие – получают шанс восстановить свое великолепие. Одно из таких мест – усадьба Попес в Курземе.

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Исторически на территории поместья располагались три нынешних волости – Попе, Анце и часть Таргальской волости – но экономический центр и центральные постройки поместья стояли на возвышенности Попе. Со второй половины XVI века поместье принадлежало знаменитому роду фон Бер (von Behr) из числа Курземских баронов.

Господский дом был построен в 1608 или 1620 году. Позже было пристроено кухонное здание, которое соединяет с господским домом дом для прислуги. Дом несколько раз перестраивали пока здание не превратилось в шикарный замок с 78 стеклянными окнами, что в то время было большой роскошью. В 1840 году к дому было добавлено неоготическое крыльцо. В Господском доме сохранилась отделка интерьера XVIII-XIX веков – деревянные панели, кассетный деревянный потолок, входная дверь в стиле классицизма, печь в стиле рококо.

С крыльца Господского дома поместья Попес взору открывается аллея, ведущая к построенной в 1771 году церкви. Также можно увидеть здания, окружающие сад с южной стороны. Справа располагается конюшня XIX века, за ней – дом врача поместья или докторат, а слева виден дом управляющего усадьбы и амбар, относящийся к XVIII веку.

Одним из старейших зданий усадьбы является Старый (Охотничий) замок, построенный до 1653 года и расположенный за прудом с укрепленными берегами. В нем сохранилась деревянная лестница, ведущая на второй этаж.

За конюшней поместья находится хлев поместья Попес, выложенный из красного кирпича, обожженного в самом поместье. За домом управляющего поместьем располагается кузнечный дом и прачечная, промеж которых удалось сохраниться небольшому пруду. За амбаром усадьбы находится дом для слуг, в конце которого располагается конюшня. В прежние времена рядом со зданием имелся каретный сарай, от которого в наши дни остались только развалины, пишет портал Visit Ventspils.

К сожалению, в 2018 году в результате пожара было разрушено одно из старейших зданий – дом управляющего поместьем, однако, в целом, усадебный комплекс не пострадал и не утратил своей красоты.

Foto: No biedrības "Popes muiža" krājuma

Если пойти вдоль церкви, вниз по склону и через аллею, то дорога приведет к аптеке поместья Попе и исторической церковной корчме, в которой теперь размещается Дом культуры. Аллея, отходящая от церкви, ведет на кладбище баронского рода поместья Попес. Это единственная аллея в Латвии, являющаяся памятником архитектуры государственного значения. Она засаживалась в разные периоды времени. Самые старые посадки расположены на участке от корчмы до господского дома, а более молодые – на участке от церкви до усадебного кладбища. В середине XX века на территории усадьбы Попес были высажены новые ряды деревьев.

Парк поместья Попес, представляющий старейший тип ландшафтных парков Восточной Балтии, строился для отдыха в любое время года. Весной в парке поместья Попес особенно красиво – в это время года здесь растет множество цветов ярких расцветок.

Кроме того, в парке усадьбы Попес много вековых деревьев. Они растут не только в парке и аллее поместья Попес, а также в близлежащем лесу и окрестностях. На территории поместья Попес размерами вековых деревьев обладают дубы, европейский бук, европейская пихта белая, тис ягодный, липа широколиственная и липа обыкновенная. Среди вековых деревьев встречаются и бортевые сосны, которые сегодня являются относительной редкостью.

В саду на южной стороне поместья Попес растет один из самых больших пурпурных буков в Латвии, который стал символом Попской волости – его ветвь изображена на гербе волости. Хотя общая окружность этого дерева на уровне земли превышает четыре метра, оно еще не достигло размеров векового дерева, поскольку имеет несколько стволов, и каждый нужно измерять отдельно. В настоящее время самый мощный из них имеет окружность 3,17 метра.

Культурно-историческое здание поместья Попес – крупнейший культурно-исторический памятник государственного значения в Латвии, в состав которого входят 16 архитектурных и 11 художественных памятников. В 1996 году комплекс поместья был признан памятником архитектуры европейского значения. Сейчас в здании усадьбы располагается Попенская основная школа.

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