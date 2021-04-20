ФОТО. Крылья и двигатели: Как выглядел Рижский музей авиации незадолго до закрытия

31 марта этого года Рижский музей авиации, располагавшийся рядом с центральным зданием аэропорта "Рига", закрылся для посетителей. Как DELFI писали ранее, музей переедет на новое место – территорию возле автодороги V14 Скулте-Яунмарупе. Незадолго до закрытия музея DELFI получил возможность увидеть, как располагались экспонаты музея на старом месте.

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Когда музейные экспонаты будут перевезены на новое место, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что на том месте, где Рижский музей авиации располагался до последнего времени, будет строиться технический ангар airBaltic и новая башня Rail Baltica и Latvijas gaisa satiksme. Владелец музея Виктор Талпс был официально предупрежден об этом за два года, а неофициально знал лет пять-шесть.

По словам Талпса, пока сложно спрогнозировать, каким будет поток посетителей на новом месте. В последнее время это были примерно 200 человек в день, однако к новому месторасположению музея общественный транспорт ходит только один раз в час.

Музей авиации существует с 1997 года. В него входит около 50 экспонатов, в том числе коллекция советской авиационной техники.