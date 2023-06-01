ФОТО. Латвийский Хогвартс – один из красивейших замков Латвии в Цесвайне

Цесвайнский замок выделяется своей уникальностью не только в пределах Латвии. Как только его не называют – латвийский Хогвартс, замок мечты, один из красивейших красивых замков Латвии… Но осенью 2017 года он был закрыт на реставрацию: замок, который пережил все войны и революции, сильно пострадал в 2002 году при пожаре. Обновленный, он был открыт для посетителей в начале прошлого года и теперь все желающие вновь могут полюбоваться на его уникальный внешний вид и обновленные внутренние помещения.

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Цесвайнский замок или замок Адольфа фон Вульфа считается одним из ярчайших достижений архитектуры второй половины XIX века. Это шедевр эклектизма, в котором соединились архитектура, скульптура, искусство по металлу и живопись. Барон слыл человеком современным, поэтому в замок сразу провели электричество, оборудовали канализацию и водопровод. Сюда фон Вульф приглашал на охоту друзей со всей Европы.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В 1919 году в рамках аграрной реформы замок был конфискован, и местный священник Альберт Витолс основал в нем гимназию. После Второй мировой войны гимназия в замке превратилась в школу, которая и работала здесь вплоть до 2002 года, до того самого злосчастного пожара, который уничтожил часть крыши и интерьера здания.

Реставрация замка закончилась в начале прошлого года. В нем была установлена система пожарной и охранной сигнализации, в части помещений замка установлена система центрального отопления, а также канализация.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

На втором этаже Цесвайнского замка расположился вестибюль с оборудованным конференц-залом и комнатой для служащих замка. Установлена новая деревянная лестница из вестибюля на чердак, которую сделали по старинным фотографиям замка, восстанавливая некоторые элементы, которые еще сохранились от исторической лестницы.

Свой исторический облик обрела и одна из открытых террас замка, которая в настоящее время украшена деревянными колоннами, резьбой по дереву и медной крышей.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

А еще прямо сейчас в замке устроена выставка латвийской художницы и иллюстратора Гиты Трейце, которая однозначно стоит того, чтобы ее увидеть.