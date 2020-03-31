ФОТО. Ледяное кружево на озере Аугстрозес-Лиелэзерс

Озеро Аугстрозес-Лиелэзерс находится в Лимбажском крае в природном заповеднике "Аугстрозе". Последний, в свою очередь, является частью Северовидземского биосферного заповедника – уникальной природной территории, на которой расположен один из крупнейших в Балтии комплексов нетронутых высоких болот.

Кроме того "Аугстрозе" обладает большим значением для видов птиц, которые там проживают. Своими фотографиями этого красивого места с Тургидом поделилась Ингрида Скуя. По ее словам, вдоль озера проходит естественная прогулочная тропа, по которой можно прогуляться и насладиться открывающимися видами. Вокруг озера много больших дубов, но специально упавшие деревья никто не убирает, и они становятся "добычей" живущих здесь бобров. В некоторых местах берег озера достаточно крутой, но есть и места, где можно спуститься прямо к воде.

Красивые ледяные узоры Ингриде удалось сфотографировать 23 марта после того, как на значительной территории Латвии на несколько дней сильно упала температура.

Учитывая тот факт, что в мире продолжает распространяться Covid-19, Тургид предлагает серьезно задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Если же вы планируете выехать на природу, то соблюдайте правило 2+2: не собирайтесь больше двух человек (если вы не являетесь членами одного домохозяйства), а также держите дистанцию в два метра.

Кроме того помните, что Latvijas valsts meži закрыл для посещения часть туристических объектов: смотровые башни, бункеры и узкие природные тропы. Со списком закрытых объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.