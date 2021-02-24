ФОТО. Ледяные скульптуры и горы льда: что сейчас можно увидеть на берегу моря

Вот уже пару дней как температура за окном всячески намекает нам, что пришла весна. Но и зима ведь тоже не сразу прощается – на берегу моря все еще можно найти разнообразные ледяные "украшения", которые сейчас, когда они начали подтаивать, выглядят еще интереснее.

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В минувшие выходные фотограф Андрис Ермутс отправился полюбоваться побережьем по маршруту Энгуре - Роя - Колка - Мазирбе. Море порадовало его обледеневшими пирсами, грудами льда, замороженными "ледяными яйцами" и многим другим. Да вот полюбуйтесь сами:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.