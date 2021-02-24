ФОТО. Ледяные скульптуры и горы льда: что сейчас можно увидеть на берегу моря
Foto: Andris Jermuts

Вот уже пару дней как температура за окном всячески намекает нам, что пришла весна. Но и зима ведь тоже не сразу прощается – на берегу моря все еще можно найти разнообразные ледяные "украшения", которые сейчас, когда они начали подтаивать, выглядят еще интереснее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В минувшие выходные фотограф Андрис Ермутс отправился полюбоваться побережьем по маршруту Энгуре - Роя - Колка - Мазирбе. Море порадовало его обледеневшими пирсами, грудами льда, замороженными "ледяными яйцами" и многим другим. Да вот полюбуйтесь сами:

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

1

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Зима Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€