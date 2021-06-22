ФОТО. Летняя прогулка по уникальному Ценскому болоту, расположенному в 30 км от Риги

Если для того, чтобы погулять на природе, вы не готовы отъезжать от Риги более, чем на 100 километров, то вам определенно нужно посетить Ценское болото. Оно находится примерно в 30 километрах от центра города и позволяет отлично прогуляться по пятикилометровой тропе, оборудованной деревянными мостками.

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Ценское болото является вторым по величине в Латвии; это особо охраняемая территория, а также территория Natura 2000. В свое время площадь Ценского болота приравнивалась к площади Тейчского болота, которое является крупнейшим в Латвии (19 587 га), но в результате человеческой деятельности его общая площадь уменьшилась до 6000 га.

Здесь все еще можно найти торф, и посетители могут взглянуть на место его добычи. А вдоль тропинки размещено несколько информационных стендов, рассказывающих о добыче торфа на территории Латвии в начале XX века и сейчас. На тропе также расположены две смотровые вышки, с одной из которых открывается отличный вид на торфяные поля.

На болоте можно встретить около 10 редких видов птиц, особенно весной и осенью, когда они начинаются мигрировать на юг или возвращаются обратно.

Тропа на болоте кольцевая, но первую часть пути вам придется пройти по прямой и на развилке повернуть направо – дальше вас ждет прогулка вдоль самого большого озера на болоте; вторая смотровая вышка, рядом с которой находится часть отреставрированной военной дороги, построенной в период Первой мировой войны для нужд армии, и возвращение обратно – на прямую дорогу.

Foto: Nataly Hlapkovska

Учтите, что деревянные мостки на болоте достаточно узкие и, чтобы разойтись со встречными, местами придется спускаться на землю. А на болотной петле почва вполне себе болотная и вы легко можете остаться в мокрых кроссовках (как это получилось у нас). И еще мы категорически не рекомендуем приезжать сюда с колясками.

В остальном же – тропа очень красивая, интересная, на ней расположено множество скамеек, на которых, при желании, можно отдохнуть. А вначале маршрута и около второй смотровой башни организованы места для пикника.