ФОТО. Лиепая приоделась к новогодним праздникам

С Первым адвентом в скверах и на улицах Лиепаи появились любимые праздничные украшения — на площади Роз горит большая праздничная елка и венок Адвента, напротив университета приземлился воздушный шар, а рождественский самолет грез в этом году приземлился в совершенно новом месте — на площади Яниса Чаксте. Всего в Лиепае в разных частях города было зажжено более тысячи различных видов декораций, сообщает Даце Фрейденфелде, представительница Лиепайского городского строительного управления.

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В городе размещены крупные украшения— горка, самолет и воздушный шар, подсвечено около 850 елочных шаров разного размера и из разного материала, также горят 300 сосулек, бантиков и елочек разного вида, к тому же, второй год подряд в разных местах спустились 13 ангелов — всего город украшают более 1000 разных украшений.

Foto: Kārlis Volkovskis

"В этом году нужно было особенно подумать о создании светлого и радостного праздничного настроения, поскольку в сложившейся экономической ситуации было принято решение не создавать новых украшений, как это было принято ранее. В то же время было важно сохранить возможность жителям и гостям Лиепаи ощутить приближение праздника и чуда в разных уголках города. После большой работы, планирования и расчетов мы нашли возможность сохранить праздничное настроение таким, каким оно было и в прошлые годы. Это стало возможным благодаря тому, что за прошедшие годы в городе была создана широкая и качественная база украшений", — говорит Агита Ансуле, главный художник Лиепайского городского строительного управления.

Вместе с зажжением главной елки города 27 ноября постепенно зажглись и остальные украшения в городе. Они будут загораться по вечерам и выключаться утром вместе с городским уличным освещением. Главные же украшения города будут гореть в течение всего дня.

Foto: Kārlis Volkovskis

Помимо украшений в городе также будет курсировать рождественский трамвай, украшенный гирляндами и рождественским колпаком.

Концепцию украшений Лиепаи создают Лиепайское строительное управление, а установку украшений, поддержку и снятие в результате процедуры закупки проводит ООО First Service.