ФОТО. Лодочный домик на Алуксненском озере, в котором можно отлично отдохнуть

В двухэтажном лодочном домике Bed&Boat есть все необходимое для летнего отдыха, включая, разумеется, и саму лодку. А еще из его окна открывается живописный вид на Алуксненское озеро. Этот дом популярен среди страстных рыболовов, любителей яхтинга, а также просто тех, кто хочет спокойно отдохнуть.

Как рассказал владелец Bed&Boat Мартиньш Лицис, самому зданию уже несколько десятков лет, но только в прошлом году они решили открыть в нем концептуальное место для ночлега. "Bed&Boat открылся 1 июня прошлого года, и после очень успешного первого сезона, когда к нам приезжали гости из Латвии, Эстонии и США, стало ясно, что мы продолжим развивать этот проект. Кстати, в середине мая откроется второй похожий домик. От первого он будет отличаться исключительно в плане дизайна, но не концепции", - добавил Мартиньш.

Отвечая на вопрос о том, как возникла такая идея, Лицис пояснил, что все пошло из поездок с женой по Европе, в которых они останавливались в различных интересных местах – фермах, глемпингах, 300-летнем домике садовника и т.д.

Неподалеку от гостевого домика в Алуксне находятся культурный центр, кафе, эстрада, руины средневекового замка и новый замок, а также баскетбольная, футбольная и детская площадки, смотровая башня и парк со множеством прогулочных троп.

Домик рассчитан на четырех человек. В нем два раскладных дивана, на каждом могут спать два человека. На лодке могут одновременно кататься трое взрослых или двое взрослых и двое детей.

Более подробную информацию можно найти на странице лодочного домика в Facebook.