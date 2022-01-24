ФОТО. Лошади, дверь и солнце - в Музее декоративного искусства и дизайна открылась необычная выставка работ из стекла

Отдохнуть после рабочей недели (ну и что, что она только началась) можно не только выйдя на прогулку по берегу моря или в парк. Отдохнуть можно и отправившись в любой из приглянувшихся вам музеев или художественных галерей тем более, что в них регулярно проводятся разнообразные выставки.

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На прошлой неделе Тургид рассказывал о том, как выглядит сейчас Рижский музей фарфора – напомним, что в нем до 30 января проходит выставка "Тестируя современность II", которая рассказывает и показывает работы современных латвийских мастеров фарфора. А совсем недавно (с 15 января) в Музее декоративного искусства и дизайна в Риге началась выставка ведущей художницы по стеклу в Латвии – Анды Мункевицы. Выставка называется "Пересечения" и продлится до 30 апреля.

Анда Мункевица (Anda Munkevica) - ведущий художник по стеклу в Латвии, которая работает с этим материалом уже более 30 лет. Художница свободно владеет широким спектром технологий обработки стекла: стекло плавится, тонируется, гнётся, строится, режется, рвётся, шлифуется, гравируется, а также обрабатывается разными другими способами.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Персональная выставка Анды Мункевицы "Пересечения" в Музее декоративного искусства и дизайна предлагает посетителям композиции, созданные за последние пять лет, причём большая часть работ появилась специально для данной экспозиции. Тема проекта – переходный период, распутье. Находясь на распутье времени или распутье поступков, когда сталкиваешься с экзистенциальными вызовами, и никакие внешние маркеры не помогают в них ориентироваться, приходится всматриваться в себя, задавать вопросы своей совести, делать выбор и находить свет для дальнейшего пути.

Тему "Пересечений" на выставке обыгрывают две главные композиции. Это инсталляция "Тропа идентичности" и группа работ под общим названием "Во власти времени", включающая в себя три цикла: "Чёрные лошади", "Белые лошади и "Синие лошади". В так называемом Лошадином цикле покой, примирение, эротика и уравновешивающая нежность противопоставляются творческому, беспокойному духу, силе и бренности. Это аллегорические композиции, которые воплощают весь жизненный путь с его стабильными и контрастирующими пунктами – кардиограмму жизни.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

В свою очередь, "Тропа идентичности" – словно чистилище, чьи ритуалы ведут сквозь опыт ударов судьбы, вначале унижая, а затем, шаг за шагом, стимулируя к возрождению и возвышению. "Общество", "Сизифы", "Наблюдатели" и другие произведения расширяют тему выставки, позволяя её соединить с конкретным измерением социальной реальности или же мотивируя к интерпретации здесь увиденного во вневременных категориях.

"Вот уже более 30 лет я, можно сказать, нахожусь замужем за стеклом. С особым и уникальным общением между нами. Почему стекло? Я работаю, живу и думаю в этом материале. Стекло – оно одновременно сильное и хрупкое, огненное и ледяное. Материал, который не прощает ошибок. Оно требует времени, сил, пота и слёз, давая взамен радость, ощущение праздника и неописуемого счастья. Я использую этот материал, чтобы раскрыть пространство мыслей и чувств, его внутреннюю структуру и сущность, наполнить его светом", – так Анда Мункевица характеризует свой устойчивый интерес к материалу.

Анда Мункевица провела 14 персональных выставок в Латвии и за рубежом, участвовала в более чем 60 групповых выставках, фестивалях, биеннале и симпозиумах в 19 странах мира. Работы Анды Мункевицы находятся в музеях США, Бельгии, Японии, России, Китая, Украины, Венгрии, Германии, Латвии – в собрании Музея декоративного искусства и дизайна, а также в коллекциях других организаций, учреждений и частных лиц.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

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