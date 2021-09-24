ФОТО. Лучшее место для осенних прогулок: Тропа Большого Кемерского болота

Если и есть в Латвии болото, на котором побывал практический каждый житель Латвии, то это однозначно Большое Кемерское болото. Это одно из самых популярных мест отдыха – здесь можно не только понаблюдать за птицами или увидеть растения, которые растут только здесь, но и просто набраться сил.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большое Кемерское болото - одно из крупнейших моховых болот на латвийском побережье. Он занимает площадь более пяти тысяч гектаров. Возраст болота около 8000 лет. Почва в болоте бедна питательными веществами, кислая и перенасыщенная водой во многих местах. Большинство деревьев не могут выжить в таких суровых условиях, поэтому здесь можно найти только несколько видов деревьев - сосны и березы, и они не вырастают такими высокими и могучими, как в лесу.

Во время миграции перелетных птиц болото является отличным местом для наблюдения за птицами. Иногда здесь удается увидеть стаи, в которых сотни птиц – гуси и журавли, а также услышать их голоса.

Мостки через Большое Кемерское болото позволяют легко и безопасно узнать это, когда-то трудно доступное царство мхов, сосен на болоте, топей, темных озер и запахов багульника. Общая длина мостков составляет 3,4 километра. Посетители могут выбрать для прогулки малый круг (1,4 км) или большой круг (3,4 км). Малый круг ведет до первых живописных озер, а большой круг позволит осмотреть пейзаж также сверху, забравшись на смотровую башню.

Первые мостки на Большом Кемерском болоте были построены в 2000 году. Частично они повторяли маршрут тропы, которая в советское время вела к болотной метеостанции (она была закрыта в середине 90-х годов). Из-за очень большой нагрузки мостки довольно быстро износились и их невозможно было ремонтировать и пришлось искать средства для полной замены моста. Поэтому в конце 2008 года тропа была закрыта из-за соображений безопасности. Мостки были перестроены в рамках проекта, финансируемого Евросоюзом, и вновь открыты 9 августа 2013 года

Тропу можно посещать круглый год, но самые красивые пейзажи на болоте можно увидеть весной и осенью. Посещение мостков моста бесплатное, но парковка на стоянке в туристический сезон стоит два евро.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.