ФОТО. Магический дом отдыха на Колке — выходные на берегу моря

Трудно представить себе лето без отдыха на море, когда можно отправиться на освежающую прогулку, восстановить силы, искупаться или позагорать. Кемпинг и гостевой дом Ūši предлагают гостям возможность провести отпуск или выходные на берегу моря.

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Дом Ūši расположен на ливском побережье в Колке напротив православной церкви между главной дорогой и морем. Место для отдыха Ūši — это семейный дом, построенный одним из первых в Колке и упоминается в исторических свидетельствах с 18 века. Название дома "Ūši" в переводе с ливского означает "новый" или "новое место", а это лишь подтверждает древнее прошлое дома. Хозяйка гостевого дома Дженета Маринска вместе со своей семьей предлагает отдыхающим кемпинг и квартиру, которая находится в старинном жилом доме и называется Muini Ūši или Senie Ūši. С недавнего времени на территории появился новый гостевой дом Piedāgi Ūši. "Piedāg" означает "сосна", поэтому на латышском дом называется "Priežu Ūši" и это как нельзя лучше характеризует сущность дома, ведь он окружен сосновым лесом.

Идея обустроить новый дом для отдыха возникла давно, а увеличившийся спрос на жилье побудил владельцев не откладывать постройку. Дженета говорит, что в 2019 году появилась возможность подать заявку на конкурс проектов и программу LEADER, где удалось получить софинансирование.

В гостевом доме два этажа — на втором две спальни, где могут разместиться семь человек, а на первом есть просторная и современная кухня со столовой. Те, кто не хочет готовить самостоятельно, могут заказать еду у хозяйки, которая готовит ливские традиционные блюда. Дженета говорит, что ночлег в гостевом доме понравится любителям активного отдыха. На случай непогоды в доме оборудована сушилка для обуви и одежды, которой уже успели воспользоваться первые отдыхающие. "Из Риги в Колку на велосипедах приехали двое молодых людей, в тот день дождь лил как из ведра и оба промокли до нитки. На следующий день, парни были неописуемо счастливы, ведь их одежда и обувь полностью высохли", — вспоминает хозяйка Ūši. Также за дополнительную плату в Ūši можно посетить сауну.

Foto: Dženeta Marinska

Дженета говорит, что пока еще есть шанс найти летом свободную резервацию на выходные, ведь большинство свободных мест есть только в будние дни, а резервации на выходные быстро разбирают.

Важно упомянуть, что в 7-8 километрах от "Ūši" находится деревня Uši, поэтому туристы иногда приезжают не по адресу. Хозяйка дома советует не доверять навигатору, и ехать по главной дороге Колки, откуда без труда можно найти путь в гостевой дом.

Что посмотреть в Колке? Хозяйка рекомендует посетить Ливский дом собраний и туристический информационный центр. В доме собраний есть небольшая галерея, где выставлены произведения искусства местных жителей и приглашенных художников. В августе этого года в галерее откроется новая выставка о Колке и ливах. Несомненно, стоит посмотреть на мыс Колка — место, где встречаются волны Рижского залива и Балтийского моря. Многие туристы также любят наблюдать за птицами.

Больше информации о кемпинге можно найти на их сайте или в Facebook.