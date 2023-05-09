ФОТО. Малоизвестная жемчужина Латгалии – озеро Царманис

Латгалию не зря называют Страной голубых озер – их здесь более 1200 и одно красивее другого. Иварс Дзалба поделился с Тургидом фотографиями, сделанными им на фоне малоизвестного, но живописного озера Царманис в Краславском крае. "Когда у меня есть свободное время и возможность, я люблю фотографировать озера и окружающие их пейзажи. "Маленькое хобби для души", — говорит он. – В Латгалии у каждого озера есть своя красота, ее лучше видно сверху".

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Необычной формы озеро Царманис богато заливами и окружено лесистыми берегами. Вода в озере очень чистая, поэтому здесь растут редкие и охраняемые в Латвии виды растений. На сайте Lauku ceļotāja указано, что, поскольку в парке нет туристической инфраструктуры, посетители могут наслаждаться видами озера и его окрестностей с Аулеясской и Граверской дорог. Любителям лодок понравится маршрут по реке Дубна от озера Леяс до озера Царманис.

Фото: Иварс Дзалба

Почти 20 лет назад, в 2004 году, был создан природный парк озера Царманис, чтобы защитить это естественное, незагрязненное озеро, в котором можно найти особо охраняемые биотопы Латвии. Ранее в озере и вокруг него можно было встретить лобелию Дортмана и спорыш гладкий, теперь же здесь осталась только гидрилла мутовчатая (Hydrilla Verticillata), сообщается на сайте Агентства по охране природы. Средняя глубина озера Царманис составляет 9,3 метра, а максимальная – 31 метр. Здесь обитают линь, лещ, густера, судак, окунь, карась, щука, лещ, плотва, плотва.

Хотя правильное название этого озера – Царманис, как и в случае со многими другими географическими названиями, популярны и другие названия этого озера - Царминьш или Царманс.