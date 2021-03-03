ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес
Foto: F64

Весна – самое подходящее время для знакомства с еще неизвестными вам водопадами – в это время года (и еще осенью) они полноводнее всего. Это же относиться и к небольшому водопаду Ольупитес, расположенному в Кулдигском крае.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как ранее рассказывала Тургиду латвийская путешественница Зайга Кайре, водопад небольшой, всего 0,6 метра в высоту и 3,4 метра в ширину, но интересный и живописный. И если зимой он, в основном, окружен сосульками, то весной вокруг него всегда появляется множество анемонов. Его координаты: 57.06542 22.17163

ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес
Foto: F64

Уникальность водопада заключается в том, что он – "двойной". Вода попадает в небольшое отверстие в земле, расположенное чуть-чуть не доходя до самого каскада, создавая при этом еще один небольшой, но симпатичный водопадик.

Нужно также добавить, что водопад Ольупитес располагается неподалеку от Ренды, где находятся Ивандские водопады, которые тоже стоит посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Водопад Кулдига Курземе Dabas objekti Kuldīga Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€