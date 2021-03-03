ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес
Foto: F64

Весна – самое подходящее время для знакомства с еще неизвестными вам водопадами – в это время года (и еще осенью) они полноводнее всего. Это же относиться и к небольшому водопаду Ольупитес, расположенному в Кулдигском крае.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как ранее рассказывала Тургиду латвийская путешественница Зайга Кайре, водопад небольшой, всего 0,6 метра в высоту и 3,4 метра в ширину, но интересный и живописный. И если зимой он, в основном, окружен сосульками, то весной вокруг него всегда появляется множество анемонов. Его координаты: 57.06542 22.17163

ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес
Foto: F64

Уникальность водопада заключается в том, что он – "двойной". Вода попадает в небольшое отверстие в земле, расположенное чуть-чуть не доходя до самого каскада, создавая при этом еще один небольшой, но симпатичный водопадик.

Нужно также добавить, что водопад Ольупитес располагается неподалеку от Ренды, где находятся Ивандские водопады, которые тоже стоит посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Активный отдых Водопад Кулдига Курземе Dabas objekti Kuldīga Latvija
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€