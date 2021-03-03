ФОТО. Малоизвестный, но очень симпатичный водопад Ольупитес

Весна – самое подходящее время для знакомства с еще неизвестными вам водопадами – в это время года (и еще осенью) они полноводнее всего. Это же относиться и к небольшому водопаду Ольупитес, расположенному в Кулдигском крае.

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Как ранее рассказывала Тургиду латвийская путешественница Зайга Кайре, водопад небольшой, всего 0,6 метра в высоту и 3,4 метра в ширину, но интересный и живописный. И если зимой он, в основном, окружен сосульками, то весной вокруг него всегда появляется множество анемонов. Его координаты: 57.06542 22.17163

Foto: F64

Уникальность водопада заключается в том, что он – "двойной". Вода попадает в небольшое отверстие в земле, расположенное чуть-чуть не доходя до самого каскада, создавая при этом еще один небольшой, но симпатичный водопадик.

Нужно также добавить, что водопад Ольупитес располагается неподалеку от Ренды, где находятся Ивандские водопады, которые тоже стоит посетить.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.