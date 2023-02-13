ФОТО. Маршрут уличного искусства Лиепаи: по следам одного из лучших муралов в мире
Foto: Publicitātes foto

Зима – не лучшее время для прогулок по природным тропам, их лучше заменить прогулками по городу. Но чтобы бродить не бесцельно, лучше предварительно выбрать какой-нибудь маршрут. Например, отправиться в Лиепаю и совместить отдых в городской среде с разглядыванием местного стрит-арта. Фасады зданий в центре города, жилых домов и исторических укреплений в Каросте украшают крупноформатные произведения искусства. Кроме того, лиепайский мурал входит в число 100 лучших в мире.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Настенные рисунки в Лиепае создавались в течение нескольких лет, и в их создании принимали участие как местные, так и зарубежные художники. По словам представительницы Лиепайского городского самоуправления Зиты Лаздане, все началось несколько лет назад – в 2015 году – когда был построен концертный зал Lielais dzintars и на пересечении улиц К. Валдемарас и Пелду была создана первая крупноформатная картина Skaņu vīrs. В последующие годы постепенно было создано еще несколько муралов не только в центре, но и в Каросте и других районах города. Всего в Лиепае можно увидеть более 35 различных рисунков и картин на стенах зданий.

И одна из этих работ входит в число 100 лучших муралов мира! Этой чести удостоена фреска всемирно известного художника по граффити Озмо "Сирена, ветер, море и свобода", которая находится на улице Паста, 24. Согласно информации на сайте Курземской туристической ассоциации, произведение представляет собой символическое изображение характерных для Лиепаи элементов в современных и культурно значимых образах. Мурал подчеркивает значение моря в повседневной жизни города, изображая его в образе морского бога Нептуна; соблазнительный и пленительный город представлен в образе прекрасной женщины – сирены, а окружает их (и Лиепаю) ветер.

Карта расположения муралов в Лиепае доступна здесь.

Список работ:

  • Мурал "Пегас" – ул. Куршу 21. Автор: Лиепайский художник Улдис Рубезис
  • Мурал "Звук человека" – на перекрёстке улиц К.Валдемара и Пелду. Авторы: Эрик Цауне и Дайнис Руденс
  • Мурал "Курс" – ул. Пелду 19. Авторы: Эрик Цауне и Дайнис Руденс
  • Мурал "Сирена, ветер, море и свобода" – ул. Паста 24. Автор: Итальянский художник под псевдонимом Ozmo
  • Мурал "Атлант" – ул. Грауду 34. Авторы: Эрик Цауне и Дайнис Руденс
  • Настенный портрет "Композитор Имант Калниньш" – ул. Грауду 30. Автор: Алексей Одноруков (Elementton)
  • Мурал "Квантовая чайка" – двор Юлианы. Автор: Улдис Рубезис
  • Мурал "Ворона" – Старая набережная 55. Автор: Улдис Рубезис
  • Настенный портрет "Поэтесса Мирдза Кемпе" – ул. Улиха 38b. Автор: Алексей Одноруков (Elementton)
  • "Мальчик с пляжа" – пляж в конце улицы Пелду. Автор: Алексей Одноруков (Elementton)
  • "Пожилая дама смотрит на море" – в Северных фортах. Автор: Французский художник под псевдонимом Al Sticking
  • Работы, созданные во время "Фестиваля Каросты" на стенах Редана – Бульвар 14 ноября 82/86. Различные авторы
  • "Посвящение 30 годам независимости в Каросте, 1990-2020" – перекрёсток улиц Турайдас и Инвалиду. Автор: Эдуард Дубровский
  • "Кароста 360" – ул. Турайдас 8a. Автор: Алексей Одноруков (Elementton)



Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Добавь капельку солнца в тарелку– не забудь о витамине D
Выбери маршрут зимней прогулки – пешком или на лыжах
Гуляй на свежем воздухе и занимайся спортом даже зимой
История Максима. Тестировщик с сертификатом сомелье, которому нравятся вызовы
Основа рынка труда: дигитализация, образование и благополучие
Уменьшить счета, cменив образ мышления с краткосрочного на долгосрочное
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах