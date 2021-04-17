ФОТО. Маршрут выходного дня: что посмотреть в Ауце и его окрестностях

Маленький очаровательный городок Ауце находится на самом юге Латвии, недалеко от границы с Литвой и примерно в 100 километрах от Риги. Отличное место для того, чтобы наведаться туда на один день, все увидеть и вернуться обратно. Этот маршрут составила и прошла Алисе Лусе.

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Маршрут на один день на машине или мотоцикле (76 км): Городище Спарну — Роща Мары — Ильский национальный партизанский бункер — Озеро и дворец Лиелауце — Вецауцский замок — Городище Инцену — Кевельские источники — Витиньская печь для обжига извести — Бенское имение и мельница — ж/д станция Бене, старая водонапорная башня. Поехали!

Скриншот пройденного маршрута.

Городище Спарну



Если выехать из Иле в сторону Добеле, а возле Ильской лютеранской церкви свернуть направо на сельскую дорогу, то вы доберетесь до холма Спарну. Спарнское городище было населено с 9-го по 13-й век, а затем разрушено во время Ливонского крестового похода.

На 30-метровый холм можно взобраться, с его вершины открывается вид на озеро Спарну. Если смотреть с высоты, то озеро Спарну напоминает силуэт летящего лебедя. На берегу оборудованы места для отдыха, есть место для костра.

Роща Мары



Это своего рода памятник домам и хуторам этих мест, которые прекратили свое существование в XX веке. В центре рощи находится символическая куча камней в виде креста Мары, куда каждый может добавить свой собственный камень. Мемориальный комплекс был создан в 2012 году при поддержке ассоциации Zebrus draugi.

Ильский бункер



Это крупнейший подземный партизанский бункер в странах Балтии, построенный в 1948 году членами объединенного латвийско-литовского национального партизанского отряда. Пятью месяцами позже КГБ окружил упомянутый бункер, и в результате пятичасовой борьбы 15 партизан погибло, а 9 были взяты в плен.

Хотя подземный ход бункера в настоящее время недоступен из-за ограничений Covid-19, на территорию можно осмотреть снаружи, а также есть место для отдыха и разведения костра.

Озеро и дворец Лиелауце



Лиелауцский дворец, являющийся архитектурным памятником государственного значения, был построен в XIX веке для графa Медемa с использованием элементов позднего классицизма и ампира. Вокруг дворца на 58 гектарах раскинулся парк свободной планировки с экзотическими растениями 60 видов. От замка к озеру Лиелауце тянется пешеходный мост через болото Вики, по которому можно совершить сказочно красивую прогулку до берега озера.

На озере Лиелауце есть лодочная база и домики для ночлега, там можно порыбачить или просто погулять, покататься на лодке и устроить пикник.

В Лиелауце также сохранились старинные аллеи, и самая красивая из них — дубовая, она идет вдоль дороги от руин Лиелауцской церкви в сторону Иле. Протяженность аллеи — около двух километров.

Вецауцский замок



Вецауцский замок – был построен для графов Медемов в 1842-1845 гг. в неоготическом стиле по проекту берлинского архитектора Ф.А. Штиллера. К замку прилегает парк площадью 13 гектаров, и в нем есть красивая липовая аллея, пруды, дорожки для прогулок и скамейки. В замке можно осмотреть историческую экспозицию и выставки. А с 30-метровой башни замка открывается прекрасный вид.

Неподалеку от замка расположена окруженная деревьями Вецауская Евангелическо-лютеранская церковь. Изначально она была деревянной, но после удара молнии сгорела, и в 1744 году церковь отстроили заново.

Городище Инцену (Добес)



Первый раз письменно городище упоминается в договоре о разделе Земгале в 1272 году. Возможно, здесь был древний центр и главное укрепление замкового края Добес. Городище Межакалнс находится напротив городища Инцену. Считается, что здесь находился упомянутый в Ливонской рифмованной хронике замок Добес, который в 1260 году строил Ливонский орден.

Кевельские (Королевские) источники



В Витиньской волости Добельского края, в 2,5 км от Кевеле, на склоне оврага находятся Кевельские, или Королевские, источники. Говорят, вода из этих источников обладает целительными свойствами, и даже ходит легенда, что когда-то рядом жил кудесник, чьи способности передались источнику. Также говорят, что шведский король Карл XII, которому не могли помочь все придворные медики, пил воду из этого источника и заново обрел силу и здоровье.

Источников всего девять, и семь из них отделены каменной стеной. Рядом с источниками оборудовано место для отдыха, где можно развести костер. Там и стол, и скамейки, и качели. А неподалеку вы найдете деревянные скульптуры зверей, созданные Ансисом Вациетисом.

Витиньская печь для обжига извести



Известковая печь, построенная из валунов. Одно из наиболее хорошо сохранившихся такого рода строений в Латвии и является интересным памятником архитектуры и истории культуры. Когда-то в этом районе был известняковый карьер, который сейчас заполнен водой и используется местными жителями как место для купания.

Бенское имение и мельница



Бене — населенный пункт в Ауцском крае, и с дороги кажется, что там ничего делать и смотреть, но это не так. Немного пройдитесь — и заметите Бенское имение, которое было создано в конце XVI века. Господский дом был построен в конце XIX века в неоготическом стиле. В 1905 году он сгорел, и позднее здание восстановили. Оно стало меньше и проще, но все равно привлекает внимание своими башнями и балконом.

В прошлом в Бене также работали две мельницы – водяная и паровая. В здании мельницы действовали мукомольня и предприятие по обработке и прядению шерсти. Находится у Бенского мельничного озера, берега которого местами достигают высоту 15 метров. Рядом с мельницей расположен старый каменный мост из валунов через реку Ауце, который является одним из немногих двухпролетных каменных мостов в Латвии.

Железнодорожная станция Бене, старая водонапорная башня



Железнодорожная станция Бене была открыта в 1873 году, и вокруг станции постепенно начал формироваться город. Нынешнее здание вокзала построено в 1926 году и ясно выражает тенденции строительства ж/д станций в те времена. В 2005 году здесь снимали эпизод из латвийского художественного фильма "Стражи Риги". Станция работала до 2010 года, когда было закрыто движение между Ригой, Ауце и Реньге. Рядом со зданием вокзала сохранилась водонапорная башня 1872 года постройки, которая, как техническое сооружение железной дороги, остается единственной на линии.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.