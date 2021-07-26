ФОТО. Маршрут выходного дня: Неторопливая прогулка по природной тропе озера Бушниеку

На живописное озеро Бушниеку приезжают отдыхать пловцы, любители пеших прогулок и катания на лодках, велоэнтузиасты, бегуны и даже орнитологи. Тургид рассказывает, чем так манит это озеро и чем здесь можно заняться.

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Озеро Бушниеку находится в нескольких километрах от центра Вентспилса — в Приморской низине возле дороги на Колку. Относительно недавно, в 2018 году, вокруг озера была создана пешеходная тропа, длиной 8 километров, которая подходит для посетителей в инвалидных колясках и с детскими колясками. Неторопливым шагом можно обойти вокруг озера за два часа, но если вы планируете в процессе еще и искупаться и посидеть, перекусить, то смело закладывайте, как минимум, часа три.

Вы можете начать прогулку в любом месте тропы, но рекомендуемая отправная точка находится на лодочной базе озера Бушниеку. На первом километре тропы, если вы отправляетесь в поход от лодочной базы, обустроена пешеходная дорожка длиной 187 метра с платформой для наблюдения за птицами. Тут же стоят скамейки для отдыха и щит с информацией о живущих здесь и перелетных птицах. Для любителей активного отдыха здесь есть и тропа с 10 стендами для упражнений.

Foto: DELFI

В плане разнообразия и численности птиц озеро Бушниеку одно из самых богатых озер в Курземе. На озере можно наблюдать за 34 видами птиц, которые гнездуются в юго-западной части озера.

Природный заповедник "Берег озера Бушниеку" площадью 49 гектаров основан в 2004 году для сохранения биотопов Европейского значения. Тогда же его внесли в список охраняемых природных территорий "Natura 2000". Примерно половину заповедника занимает лес, а остальная часть — заросшая и заболоченная часть озера.

Foto: DELFI

Этой весной также был установлен тактильный стенд на краю тропы справа от автостоянки на улице Талсу. На стенде воспроизведена тактильно осязаемая линия тропы, доступные объекты, а также встроены три фигурки животных из оргстекла. На карте подробно указана доступность окружающей среды для посетителей в инвалидных колясках, смена уклона поверхности покрытия дорожки, обозначения костра, мест для купания, автостоянки и другие полезные для посетителей обозначения. Также на табличке есть информация не только об озере Бушниеку и тропе вокруг него, но и об окружающей природе, встречающихся животных, птицах и водящейся в озере рыбе.

В дополнение к этому, чтобы посетителям озера Бушниеку было легче ориентироваться, – на улице Сталдзенес, перед лодочной базой, установлен новый указатель начального направления тропы по лесной дорожке, которая ведет вдоль тропы здоровья и деревянной пешеходной дорожки со смотровой площадкой в конце для наблюдения за птицами.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.