ФОТО. Маршрутка детства и Олимпиады-80. В Лиганте предлагают экскурсии на настоящем желтом "рафике"

Чем заняться в выходные дни? Например, отправиться в Лигатне! В нем появилась новая туристическая услуга – посещение поселка Лигатненской бумажной фабрики на ретро-микроавтобусе Latvija. Теперь на Лигатне можно посмотреть совершенно с другой стороны, а также узнать о истории поселка и насладиться пейзажами национального парка Гауя.

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Экскурсии проводятся по субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00 каждый час и длятся около 45 минут. Начало у скалы "Лустузис" по адресу Спрингю 3, Лигатне.

Микроавтобус Latvija



Пассажирский микроавтобус Latvija, он же модель RAF 2203-01, он же известный всем "рафик", был произведен в 1991 году в Елгаве. Он простоял 20 лет в гараже в Литве и только сейчас получил новую жизнь на родных дорогах Латвии. Так как раньше микроавтобусы не продавались частным лицам, а предназначались для государственных учреждений и предприятий, до наших дней дошла лишь малая их часть. Кстати, такая машина была и у Лигатненской бумажной фабрики.

Foto: Publicitātes foto

Желтый микроавтобус определенно напомнит о былом. В красном кожаном салоне звучит популярная музыка, а сам экскурсовод выглядит так, будто только что вышел из 90-х годов. Для тех, кто не ездил на "рафике", большим удивлением станет конструкция автомобиля того времени.

Лигатне

Лигатне находится в Национальном парке Гауя, примерно в 60 км от Риги. История этого города связана с рекой Лигатне, на берегах которой стали производить бумагу. Владельцам бумажной фабрики требовались рабочие, а рабочим — жилье. Поэтому фабрика решила построить деревянные дома, больницу, родильный дом, баню, таверну, пивоварню и все необходимое для комфортной жизни рабочих. В скалах из песчаника до наших дней сохранилось 333 погреба для хранения картофеля, варенья и других заготовок на зиму.

Куда сходить и на что посмотреть

В Лигатне можно записаться на дегустацию вина в пещере из песчаника или посетить магазин винодельни в историческом здании аптеки, где можно попробовать более 60 различных напитков: фруктовые и ягодные вина, ликеры, спиртные напитки, а также ледяное яблочное вино, признанное победителем Балтийского кубка. Можно познакомиться и с изделиями местных ремесленников: деревянными кухонными принадлежностями из дуба, рукодельными изделиями, вареньем, коврами и многим другим.

Foto: Publicitātes foto

Пообедать можно будет в одной из таверн, ресторане или в "Доме поваров". Более активным туристам предлагается прогуляться по природным тропам, посетить Сеточный парк или Музей деревообрабатывающих ремесел в Виенкочском парке. Так же есть экскурсия в Советский секретный бункер, построенный на глубине девяти метров под землей для латвийской элиты на случай ядерной войны. Остановиться на ночь в Лигатне можно в одной из рабочих квартир или гостевом доме.