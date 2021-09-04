ФОТО. "Мельница Анны" – сказочный гостевой домик в лесу с оленями

Олени — прекрасные и благородные животные, которых мы лишь иногда замечаем бегущими где-то вдалеке на лугу или прячущимися в лес подальше от оживленных шоссе. Но представьте, каково было бы проснуться и увидеть за окном десятки этих величественных животных? Такой неповторимый опыт можно получить в доме отдыха "Мельница Анны".

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Владельцы "Мельницы Анны" — рижане Иева и Атис Якобий. Супруги начали искать место, где можно было бы отдохнуть от рижской суеты еще 15 лет назад. Им хотелось пожить вдали от людей и набраться сил для новых проектов. Кроме того, жизнь в деревне — это прекрасный способ научить детей быть ближе к природе, ценить ее и относится к ней с уважением. Через несколько лет поисков Иева и Атис нашли идеальный вариант для загородного дома — "Мельницу Анны".

Изначально был план отреставрировать старинную водяную мельницу и параллельно заниматься оленеводством. Для Иевы и Атиса это было логичным и легким решением, ведь родители Иевы — владельцы одного из первых оленьих парков в Латвии "More". Семья всегда увлекалась оленями, и по совету родителей в 2018 году был создан олений парк "Мельница Анны".

Олений парк сразу вызвал интерес у местных путешественников и соседей. В парк стали приезжать туристы, чтобы посмотреть на животных, покормить их или сфотографироваться.

Несмотря на то, что изначально Иева и Атис хотели оказаться подальше от людей, они всегда были рады принимать гостей. Со временем у них появилась идея построить гостевой дом, чтобы и другие могли насладиться загородной идиллией. Так появился двухместный деревянный домик на берегу озера Дзирнаву, откуда открывается уникальный вид на олений парк.

В домике есть кухня с холодильником и плитой, посуда и столовые приборы, а также чай, масло и специи, чтобы гости могли приготовить себе еду. В ванной комнате есть душ, раковина и санузел, а в комнате — двуспальная кровать и камин. На территории гостевого дома есть бесплатная парковка. Если вы хотите взять с собой питомца, необходимо заранее согласовать это с хозяевами.

В гостевом доме "Мельница Анны" можно в уединении насладиться купанием в озере и понаблюдать за оленями. Кроме того, договорившись с владельцами, можно использовать летнюю гидромассажную ванну, уличный гриль и лодку.

Территория оленьего парка постоянно благоустраивается — хозяева сажают различные цветы и украшают сад. В ландшафтных работах помогает садовник Сандис. Сказочный гостевой домик и олений парк не остались незамеченными — в 2020 году Иева и Атис получили награду "Гордость Аматского края в туризме".

Если вы хотите посетить олений парк или переночевать в гостевом домике, следует заранее забронировать день и время визита по телефону +371 29176917.

Более подробную информацию о "Мельнице Анны" можно найти здесь, а также на странице в Facebook и Instagram.