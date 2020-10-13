ФОТО. Мельничный пруд Шлокенбека и история трагической любви

Если вы едете из Тукумса в сторону поместья Шлокенбека (или наоборот), то можно ненадолго остановиться у мельничного пруда Шлокенбека. Но ориентироваться по Waze не стоит, он уведет вас в район частных домов. Лучше ввести в программу координаты 56.974455, 23.208950, которые приведут вас на небольшую площадку неподалеку от шлюзов.

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Как можно узнать на сайте Visit Tukums, мельница была построена здесь в 1867 году. На берегу мельничного озера даже есть небольшой обелиск в память о строительстве мельницы, на которую сейчас можно посмотреть только снаружи.

Сам пруд – любимое место рыбалки жителей Тукумса и окрестностей Милзкалне, здесь можно наловить плотвы, лещей, щук, окуней и т.д. Впрочем, несколько лет назад это озеро постигла экологическая катастрофа – из-за поломки оборудования для очистки вод в пруд попало большое количество химических веществ и погибло множество рыбы.

Foto: DELFI

Но мы сейчас не о этом. В связи с прудом можно вспомнить и более романтическую легенду. Рассказывают, что однажды Матиас, сын барона Шлокенбека и Дурбе, влюбился в дочь мельника. Влюбленные встречались на плотине у мельницы, то старый барон узнал об этом и, ведомый гневом, решил в полнолуние убить дочь мельника. Но двое молодых людей взялись за руки, бросились в озеро и утонули.

Foto: DELFI

Вдоль пруда можно прогуляться, но будьте осторожны, дорожка довольно крутая и время от времени придется бороться с крапивой. Любителям цветочков наверняка понравятся голубые цветы цикория, которые растут на обочине ведущей к замку дороги.

Средняя глубина озера – два метра, а самое глубокое место – 3,5 метра. Интересно, что пруд является границей Тукумского и Энгурского краев.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.