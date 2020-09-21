Расположенная в Дундагском крае природная тропа Петерэзерс – одна из красивейших троп в Северном Курземе. Чтобы убедиться в этом – достаточно побывать там самому (ну, или посмотреть на фотографии, которые сделал, прогуливаясь по ней, Гинт Муцениекс).

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Эта тропа отправит вас на пару тысяч лет назад – она ведет по валообразным дюнам (кангари) и заболоченным междюнным впадинам (вигас). Такой ландшафтный комплекс образовался еще в те времена, когда здесь было море, пишет портал daba.gov.lv.

Весной и осенью междюнные впадины заполняются водой, и на их месте образуются небольшие сезонные озерца. Одно время впадина Утиного пруда (Pīļu dīķis) была наполнена водой, но сейчас воду спустили, и впадина вновь находится во власти приливов.

Тропа ведет до озера Петерэзерс, по пути пересекая остатки узкоколейной железной дороги. Прогулку можно продолжить по болотистому берегу озера, где встречается несколько видов охраняемых растений.

Учитывая тот факт, что в мире все еще распространяется Covid-19, Тургид предлагает задуматься о том, насколько вы готовы посещать общественные места и подвергать опасности заражения себя, свою семью и своих родных.